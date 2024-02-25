Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Банкеро приблизился к Карри по количеству попаданий на лидерство за 5 секунд до конца игр

Банкеро приблизился к Карри по количеству попаданий на лидерство за 5 секунд до конца игр
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Банкеро за 0,8 секунды до конца основного времени стал автором важного попадания с нарушением на себе правил. Форвард в изоляции набрал очки через соперника, после чего установил окончательный счёт, исполнив штрафной бросок,— 112:109.

Таким образом, 21-летний баскетболист вышел на второе место в нынешнем сезоне НБА по количеству попаданий на лидерство за пять секунд до конца. Теперь у Банкеро, как и у Деджонте Мюррея («Атланта Хоукс»), два подобных попадания. На первом месте располагается защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — 3.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 112
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Фонтеккио - 17, Дюрен - 16, Фурнье - 13, Томпсон - 8, Флинн - 8, Айви - 8, Уайзмен - 5, Гримс - 5, Браун - 3, Милтон, Эвбуомван, Стюарт, Мускала
Орландо Мэджик: Банкеро - 15, Саггс - 14, Вагнер - 14, Вагнер - 14, Энтони - 13, Айзек - 12, Харрис - 12, Картер - 11, Блэк - 5, Битадзе - 2, Хьюстан, Океке, Инглс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android