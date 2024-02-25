Банкеро приблизился к Карри по количеству попаданий на лидерство за 5 секунд до конца игр

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:109.

Примечательно, что Банкеро за 0,8 секунды до конца основного времени стал автором важного попадания с нарушением на себе правил. Форвард в изоляции набрал очки через соперника, после чего установил окончательный счёт, исполнив штрафной бросок,— 112:109.

Таким образом, 21-летний баскетболист вышел на второе место в нынешнем сезоне НБА по количеству попаданий на лидерство за пять секунд до конца. Теперь у Банкеро, как и у Деджонте Мюррея («Атланта Хоукс»), два подобных попадания. На первом месте располагается защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — 3.