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Легендарная Сью Бёрд дала совет Леброну Джеймсу насчёт завершения карьеры

Легендарная Сью Бёрд дала совет Леброну Джеймсу насчёт завершения карьеры
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Легендарный игрок женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Бёрд дала совет Леброну Джеймсу касательно того, как лучше завершить карьеру в профессиональном спорте.

«Когда я оглядываюсь на свой последний тур, то у меня всё ещё остаются тёплые, нежные воспоминания. Я бы ничего не изменила. Я так рада, что объявила об этом и мне довелось поучаствовать в прощальном туре, и я на самом деле была против этой идеи в какой-то момент, ещё за пару лет до этого, так что мне было интересно прочувствовать это. Единственное, о чём я жалею, так это о том, что сезон закончился нашим поражением.

В противном случае нет, к кому бы это ни относилось, я не могла бы рекомендовать это больше. Если бы я поговорила с Леброном прямо сейчас, я бы сказала: «Братан, я не могу тебе это рекомендовать». Потому что я поняла пару вещей. Во-первых, дело не только в фанатах, но и в том, что они могут попрощаться с тобой.

И я всегда думала об этом так: «Я не знаю, хочу ли я такого внимания». Вы должны почти заглянуть за пределы себя и понять, что это будет значимо для очень многих людей». Во-вторых, скажу, что может быть очень много. Это может быть много, но я просто думаю, что плюсы перевешивают минусы.

Я закончу тем, что это выбор каждого человека, вы должны быть готовы к этому или играть ради этого. Я бы просто всегда утверждала, что без этого опыта вы могли бы что-то приобрести лично или что-то узнать о себе, своей карьере, своих отношениях с фанатами», — сказала Сью в интервью порталу CBS Sports.

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