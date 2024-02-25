«Милуоки» уверенно обыграл «Филадельфию» в матче регулярного сезона НБА

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 119:98 (35:21, 34:27, 26:34, 24:16) одержали «Бакс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. Ещё 24 очка на счету звёздного американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда. В составе «Филадельфии» отличился Тайриз Макси, записавший на свой счёт 24 очка.

В своём следующем матче, который состоится в среду, 28 февраля, «Филадельфия» сыграет с лидером Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс». «Милуоки» также в среду, 28 февраля, проведёт встречу с «Шарлотт Хорнетс».