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«Милуоки» уверенно обыграл «Филадельфию» в матче регулярного сезона НБА

«Милуоки» уверенно обыграл «Филадельфию» в матче регулярного сезона НБА
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Филадельфией Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Победу со счётом 119:98 (35:21, 34:27, 26:34, 24:16) одержали «Бакс».

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. Ещё 24 очка на счету звёздного американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда. В составе «Филадельфии» отличился Тайриз Макси, записавший на свой счёт 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Мелтон - 16, Рид - 13, Убре - 12, Хилд - 11, Харрис - 8, Батюм - 6, Лоури - 3, Пэйн - 3, Каунсил - 2, Бамба, Базли
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 24, Бисли - 20, Портис - 17, Лопес - 11, Коннотон - 7, Грин - 3, Беверли - 3, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Боучэмп, Галлинари, Краудер

В своём следующем матче, который состоится в среду, 28 февраля, «Филадельфия» сыграет с лидером Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс». «Милуоки» также в среду, 28 февраля, проведёт встречу с «Шарлотт Хорнетс».

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