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Йокич ответил на вопрос, что игроки «Денвера» подарили ему на день рождения

Йокич ответил на вопрос, что игроки «Денвера» подарили ему на день рождения
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что не получил никакого подарка от товарищей по команде на день рождения. 19 февраля лидеру «Наггетс» исполнилось 29 лет.

«Они ничего мне не подарили. Абсолютно ничего. Плохие товарищи по команде. Плохие. Ужасные товарищи по команде», — сказал Йокич в интервью пресс-службе НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Никола к настоящему моменту принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 26,1 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 9,3 передачи.

В последнем туре регулярного чемпионата «Денвер» на выезде встречался с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась в пользу «Уорриорз» со счётом 119:103.

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