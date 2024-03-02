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«Парма» на выезде разгромила «Енисей» в матче Единой лиги

«Парма» на выезде разгромила «Енисей» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Парма». Встреча закончилась со счётом 101:82 (19:28, 34:22, 21:17, 25:14) в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 23 очка, шесть подборов и три результативные передачи. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Енисей» на шестой позиции.

В следующем туре красноярский клуб сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра состоится в Красноярске 5 марта. Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Парма» в следующем туре дома сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Этот матч пройдёт 6 марта и начнётся в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 101
Парма
Пермский край
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
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