«Парма» на выезде разгромила «Енисей» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Парма». Встреча закончилась со счётом 101:82 (19:28, 34:22, 21:17, 25:14) в пользу гостевой команды.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 23 очка, шесть подборов и три результативные передачи. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Енисей» на шестой позиции.

В следующем туре красноярский клуб сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра состоится в Красноярске 5 марта. Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Парма» в следующем туре дома сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Этот матч пройдёт 6 марта и начнётся в 18:00 мск.