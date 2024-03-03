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Новичок «Юты» Джордж в последних шести матчах НБА набирает в среднем 20 очков

Новичок «Юты» Джордж в последних шести матчах НБА набирает в среднем 20 очков
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Атакующий защитник и новичок «Юты Джаз» Кейонте Джордж принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Джордж, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 23 с игры, где 6 из 14 — трёхочковые), четыре подбора и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «-9».

Примечательно, что 20-летний баскетболист в последних шести играх показывает впечатляющую статистику, набирая в среднем за этот промежуток 20 очков, шесть результативных передач и 2,7 подбора. Отметим, что Джордж был выбран на драфте НБА 2023 года под общим 16-м номером.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 120
Юта Джаз
Ньютаун
Майами Хит: Батлер - 37, Адебайо - 23, Мартин - 18, Розир - 14, Жакез-мл. - 12, Робинсон - 12, Йович - 8, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Хироу, Суидер, Робинсон, Брайант
Юта Джаз: Джордж - 31, Маркканен - 25, Секстон - 18, Коллинс - 18, Хендрикс - 8, Хортон-Такер - 7, Юртсевен - 7, Сенсабо - 6, Данн, Льюис, Саманич
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