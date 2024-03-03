Новичок «Юты» Джордж в последних шести матчах НБА набирает в среднем 20 очков

Атакующий защитник и новичок «Юты Джаз» Кейонте Джордж принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:126.

Джордж, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 23 с игры, где 6 из 14 — трёхочковые), четыре подбора и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «-9».

Примечательно, что 20-летний баскетболист в последних шести играх показывает впечатляющую статистику, набирая в среднем за этот промежуток 20 очков, шесть результативных передач и 2,7 подбора. Отметим, что Джордж был выбран на драфте НБА 2023 года под общим 16-м номером.