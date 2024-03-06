Форвард «Кливленда» Уэйд стал автором победного попадания в матче с «Бостоном»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

Примечательно, что за 19 секунд до конца основного времени Уэйд стал автором данка после подбора на чужом щите. Эти очки, как итог, и принесли победу клубу из Огайо. Отметим, что в ответном владении форвард «Бостона» Джейсон Тейтум промахнулся со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

27-летний Уэйд, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (8 из 11 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 20 очков — в заключительной четверти), восемь подборов, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».