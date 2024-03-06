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Форвард «Кливленда» Уэйд стал автором победного попадания в матче с «Бостоном»

Форвард «Кливленда» Уэйд стал автором победного попадания в матче с «Бостоном»
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что за 19 секунд до конца основного времени Уэйд стал автором данка после подбора на чужом щите. Эти очки, как итог, и принесли победу клубу из Огайо. Отметим, что в ответном владении форвард «Бостона» Джейсон Тейтум промахнулся со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

27-летний Уэйд, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно 23 очка (8 из 11 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 20 очков — в заключительной четверти), восемь подборов, два перехвата и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+16».

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Уэйд - 23, Аллен - 21, Гарлэнд - 16, Окоро - 16, ЛеВерт - 10, Ньянг - 9, Меррилл - 6, Мобли - 4, Купер, Нэнс, Портер, Бейтс, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Порзингис - 24, Браун - 21, Холидэй - 12, Хорфорд - 7, Хозер - 5, Корнет - 4, Уайт - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Уолш, Спрингер, Михайлюк
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