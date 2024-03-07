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«Джордан или Леброн сыграли бы так же?» Эксперт раскритиковал Тейтума

«Джордан или Леброн сыграли бы так же?» Эксперт раскритиковал Тейтума
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Известный спортивный эксперт Колин Коухерд раскритиковал лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума за игру в клатче во время матча с «Кливленд Кавальерс» (104:105).

«Бостон» хороши. Я не осуждаю их за то, что они проиграли. Они выиграли 11 матчей подряд. Но давайте поговорим о том, как они проиграли. Это было похоже на игру плей-офф. Джейсон Тейтум слишком часто, получая свободное пространство в важных моментах, не пользовался им и не играл агрессивно.

А тот самый бросок Тейтума в решающий момент? Разве Майкл Джордан или Леброн Джеймс сыграли бы так же?» — приводит слова Коухерда overtimeheroics.

Это поражение оборвало победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА, продолжительность которой составляла 11 матчей.

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