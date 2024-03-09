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«Оклахома» одержала победу над «Майами», у Шея Гилджес-Александера 37 очков

«Оклахома» одержала победу над «Майами», у Шея Гилджес-Александера 37 очков
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Сегодня, 9 марта, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местная «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит». Хозяева одержали победу со счётом 107:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 37 очков, пять подборов и шесть передач. Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 15 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Майами» стал защитник Хайме Хакес-младший. Он набрал 25 очков, совершил три подбора и отдал три передачи. Форвард Джимми Батлер отметился 20 очками, 10 подборами и восемью передачами.

После 63 матчей «Оклахома» лидирует в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Майами» расположился на шестой строчке Восточной конференции с 35 победами в 63 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 100
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 15, Гидди - 11, Джо - 10, Дорт - 9, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Уоллес - 3, Хэйворд - 3, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Майами Хит: Жакез-мл. - 25, Батлер - 20, Розир - 14, Миллз - 13, Робинсон - 9, Йович - 7, Мартин - 7, Адебайо - 5, Райт, Кэйн, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Брайант
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