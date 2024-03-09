«Оклахома» одержала победу над «Майами», у Шея Гилджес-Александера 37 очков

Сегодня, 9 марта, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местная «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит». Хозяева одержали победу со счётом 107:100.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 37 очков, пять подборов и шесть передач. Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 15 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Майами» стал защитник Хайме Хакес-младший. Он набрал 25 очков, совершил три подбора и отдал три передачи. Форвард Джимми Батлер отметился 20 очками, 10 подборами и восемью передачами.

После 63 матчей «Оклахома» лидирует в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Майами» расположился на шестой строчке Восточной конференции с 35 победами в 63 матчах.