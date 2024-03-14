Леброн Джеймс прокомментировал четвёртое поражение от «Сакраменто» в этом сезоне

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после матча с «Сакрмаенто Кингз». Его команда проиграла этому сопернику четвёртый раз в сезоне.

«В атаке мы просто не смогли добиться успеха, а они добились. Действительно хорошая команда, в этом году у них точно преимущество. Когда вы останавливаете атакующую команду, так, как это делали мы, они получают ещё один шанс на атаку, это в некотором роде деморализует. Когда вы 24 секунды отлично держите оборону, мяч отскакивает от бортика, и они получают мяч в атаке, чтобы забить трёхочковый. Это убивает тебя» — сказал Джеймс на пресс-конференции после игры.

Напомним, сегодня ночью «Лейкерс» проиграли «Сакраменто» со счётом 120-107. Сейчас команда Джеймса находится на девятом месте в Западной конференции, а «Кингз» обгоняют их на 2 позиции.