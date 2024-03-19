Леброн Джеймс: если хочешь стать великим, то приходится жертвовать близкими

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о самой большой жертве, которую ему приходится делать, чтобы добиваться успеха.

«Что касается дисциплины, нужно жертвовать любимыми людьми. Нужно жертвовать близкими на протяжении долгого времени, если хочешь стать великим. Нужно это делать, потому что они не понимают.

Они не понимают каково это, я встаю каждый день в пять или шесть утра, а возвращаюсь домой уже после того, как все покинули зал. После этого мне нужно немного подремать, тем самым ты жертвуешь близкими, поскольку не проводишь с ними время. Когда я просыпаюсь, то скорее всего снова иду тренироваться, после чего ужинаю и иду в постель. Я должен это делать каждый день. Это и есть моя жертва, моя дисциплина», — заявил Джеймс на подкасте Mind The Game.



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