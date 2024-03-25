«Локомотив-Кубань» направит средства от продажи билетов семьям пострадавших в «Крокусе»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» передаст все средства от продажи билетов на матч с УНИКСом пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Приходя в «Баскет-Холл», мы привыкли ощущать тепло и радость спорта, но прямо сейчас за пределами нашей арены, в сердцах тех, кто потерял своих близких, царят боль и пустота.

Все средства, вырученные от продажи билетов на матч с УНИКСом, будут направлены тем, кто сейчас больше всего нуждается в нашей помощи — семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе».

Мы не в силах вернуть потерянное, но, как настоящая семья, обязаны объединиться и показать, что никто не одинок в дни скорби», — говорится в заявлении краснодарского клуба.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД Красногорске (Московская область) в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар.