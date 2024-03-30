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«Люблю вас, ребята!» Вембаньяма эмоционально обратился к фанатам «Спёрс»

«Люблю вас, ребята!» Вембаньяма эмоционально обратился к фанатам «Спёрс»
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма сделал заявление, обращённое к фанатам команды, после победного матча с «Нью-Йорк Никс».

«Мы бы не смогли выиграть такой матч в начале сезона. Мы точно не смогли бы сегодня победить без вас! Вы — наше счастье.

В сезоне прошло уже 72 игры, я всё равно вижу, что на каждый матч наша арена полностью заполнена. Люблю вас, ребята! Спасибо вам за поддержку. Вперёд, «Спёрс», вперёд!» — сказал Вембаньяма после матча.

«Спёрс» удалось переиграть «Никс» в овертайме со счётом 130:126. Матч состоялся сегодня, 30 марта.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 126
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 13, Шампани - 12, Брэнэм - 10, Сохан - 4, Уэсли - 4, Осман - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
Нью-Йорк Никс: Брансон - 61, Дивинченцо - 20, Харт - 12, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Хартенштайн - 7, Ачиува - 6, Богданович - 4, Милтон - 2, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

«Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

В нынешнем сезоне Виктор в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

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Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату

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