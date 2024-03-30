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«Люблю вас, ребята!» Вембаньяма эмоционально обратился к фанатам «Спёрс»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма сделал заявление, обращённое к фанатам команды, после победного матча с «Нью-Йорк Никс».

«Мы бы не смогли выиграть такой матч в начале сезона. Мы точно не смогли бы сегодня победить без вас! Вы — наше счастье.

В сезоне прошло уже 72 игры, я всё равно вижу, что на каждый матч наша арена полностью заполнена. Люблю вас, ребята! Спасибо вам за поддержку. Вперёд, «Спёрс», вперёд!» — сказал Вембаньяма после матча.

«Спёрс» удалось переиграть «Никс» в овертайме со счётом 130:126. Матч состоялся сегодня, 30 марта.

«Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.

В нынешнем сезоне Виктор в среднем набирает 21 очко, 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

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