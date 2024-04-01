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«Я много тренируюсь». Морман — на вопрос о большом количестве трёхочковых с «Енисеем»

«Я много тренируюсь». Морман — на вопрос о большом количестве трёхочковых с «Енисеем»
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Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман высказался по поводу победы в матче с «Енисеем» (98:79).

В этой игре Морман реализовал шесть трёхочковых из девяти.

«Играли со всей серьёзностью, матч не был простым. Сохраняли спокойствие, играли командно, и даже когда они возвращались в этот матч, мы продолжали бороться, не давали им набирать простые очки. Поэтому в конце концов и победили.

Счастливы одержать эту победу, потому что она командная. Это не так, что один-два игрока добыли этот успех. Все оставили на паркете всё, что могли. Это хорошая победа для нас!

Почему попал много трёхочковых? Я много тренируюсь, остаюсь после тренировок. У меня по ходу сезона не всё получалось в плане трёхочковых, и я счастлив, что теперь я попадаю. Но самое важное — это победа команды. Наша цель — это попасть в топ-1 или даже выиграть регулярку, если это возможно. Мы на хорошем ходу, нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Мормана пресс-служба «Зенита».

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