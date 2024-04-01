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Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ

Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мыслями о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 1 апреля, в Москве. Начало игры запланировано на 19:30 мск. Армейцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице, краснодарцы – на четвёртой позиции.

«Мы играем очень интересный второй этап, четыре лучшие команды держатся очень близко, никто не чувствует себя в безопасности на своей позиции перед плей-офф. «Локо» выглядит очень сильным, команда пытается подняться в турнирной таблице, недавно соперники подписали ещё одного защитника и демонстрируют большие амбиции. Сейчас важен каждый матч, мы уже близки к режиму плей-офф, и времени что-то улучшать не так много – нужно каждый вечер играть на максимально высоком уровне», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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