Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» в ЕЛ

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мыслями о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 1 апреля, в Москве. Начало игры запланировано на 19:30 мск. Армейцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице, краснодарцы – на четвёртой позиции.

«Мы играем очень интересный второй этап, четыре лучшие команды держатся очень близко, никто не чувствует себя в безопасности на своей позиции перед плей-офф. «Локо» выглядит очень сильным, команда пытается подняться в турнирной таблице, недавно соперники подписали ещё одного защитника и демонстрируют большие амбиции. Сейчас важен каждый матч, мы уже близки к режиму плей-офф, и времени что-то улучшать не так много – нужно каждый вечер играть на максимально высоком уровне», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.