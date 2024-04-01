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ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» и прервал серию из двух поражений

ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» и прервал серию из двух поражений
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В Москве завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

Единая лига ВТБ . Группа А
01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 22, Хэнлан - 16, Ухов - 10, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Джекири - 6, Антонов - 3, Курбанов - 3, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Мартюк - 12, Ндур - 10, Бэрфорд - 8, Уайт - 7, Миллер - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 4, Щербенев - 3, Темиров, Узинский, Ведищев

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В ходе матча он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также две результативные передачи и три перехвата. На площадке он провёл 33 минуты и 9 секунд. В «Локомотив-Кубань» наиболее результативным игроком стал американский лёгкий форвард Девон Акулл-Пёрселл. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также четыре результативные передачи и два перехвата.

В следующем туре Единой лиги ЦСКА проведёт игру с «Енисеем». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Локомотив-Кубань» в следующем туре выйдет на площадку против «Пармы». Матч пройдёт 4 апреля и начнётся в 17:30 московскому времени.

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