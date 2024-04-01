ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» и прервал серию из двух поражений

В Москве завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В ходе матча он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также две результативные передачи и три перехвата. На площадке он провёл 33 минуты и 9 секунд. В «Локомотив-Кубань» наиболее результативным игроком стал американский лёгкий форвард Девон Акулл-Пёрселл. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, а также четыре результативные передачи и два перехвата.

В следующем туре Единой лиги ЦСКА проведёт игру с «Енисеем». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени. «Локомотив-Кубань» в следующем туре выйдет на площадку против «Пармы». Матч пройдёт 4 апреля и начнётся в 17:30 московскому времени.