Лука Дончич — о Кейтлин Кларк: она является женской версией Стефена Карри

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о звезде женского студенческого баскетбола Кейтлин Кларк.

«Она является женской версией Стефена Карри. Она бросает лучше меня», — приводит слова Дончича Fadeaway World.

Кейтлин является баскетболисткой университета штата Айовы. В нынешнем сезоне она установила два рекорда NCAA за всю историю. Первый — общая результативность за всю историю организации вне разделения на мужские и женские лиги. Она обошла легендарного баскетболиста Пита Маравича. Второй — общее количество трёхочковых за карьеру в студенческом баскетболе. Она смогла обогнать Стефена Карри и Дариуса Макги по этому показателю.

Команда Кларк вышла в «Финал четырёх» турнира NCAA, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: