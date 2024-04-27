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Видео: Уэстбрук был удалён с паркета за стычку с Дончичем и Вашингтоном

Видео: Уэстбрук был удалён с паркета за стычку с Дончичем и Вашингтоном
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук был удалён с паркета за стычку с игроками «Даллас Маверикс» во время четвёртой четверти очного матча. Помимо Уэстбрука, с площадки был удалён Пи Джей Вашингтон, форвард техасского клуба.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Инцидент начался с грубого фола Уэстбрука на Дончиче. Словенец подошёл к Расселлу, чтобы выяснить отношения, после чего получил толчок в грудь. Сразу же после этого форвард «Маверикс» Вашингтон толкнул, в свою очередь, Уэстбрука.

Арбитрам понадобилось пересмотреть стычку, после чего было принято решение об удалении с паркета Уэстбрука и Вашингтона.

В итоге «Маверикс» одержали победу в матче со счётом 126:109.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Бил - 28, Дюрант - 25, Букер - 23, Гордон - 11, Ойбанкс - 9, Окоги - 8, Нуркич - 3, Бол - 2, О'Нил, Томас, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Гобер - 19, Таунс - 18, Александер-Уолкер - 16, Конли - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 5, Андерсон - 2, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
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