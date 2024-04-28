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Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс», используя аналогию со скачками

Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс», используя аналогию со скачками
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался после поражения в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:119).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт

«Из лошадиных скачек я понял главное. Важно не то, как ты начнёшь, а то, как ты закончишь. Сегодня мы не смогли хорошо финишировать. Мы бы хотели с самого начала иметь контроль над игрой, но у нас это не выходит», — заявил Йокич на пресс-конференции.

Время общего лидерства «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Денвер Наггетс» составляет 136 минут и 6 секунд. В то же время коллектив из Колорадо вёл в счете только 41 минуту и 53 секунды, хотя ведёт в серии со счётом 3-1. Равный счёт наблюдался на протяжении 14 минут и 7 секунд.

Следующая игра противостояния состоится в Денвере. Коллективу из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.

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