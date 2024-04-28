Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс», используя аналогию со скачками

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался после поражения в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:119).

«Из лошадиных скачек я понял главное. Важно не то, как ты начнёшь, а то, как ты закончишь. Сегодня мы не смогли хорошо финишировать. Мы бы хотели с самого начала иметь контроль над игрой, но у нас это не выходит», — заявил Йокич на пресс-конференции.

Время общего лидерства «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Денвер Наггетс» составляет 136 минут и 6 секунд. В то же время коллектив из Колорадо вёл в счете только 41 минуту и 53 секунды, хотя ведёт в серии со счётом 3-1. Равный счёт наблюдался на протяжении 14 минут и 7 секунд.

Следующая игра противостояния состоится в Денвере. Коллективу из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.