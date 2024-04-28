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«Локомотив» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги

«Локомотив» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги
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Сегодня, 28 апреля, в Перми на арене «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Пармой» и «Локомотивом-Кубань». В итоге победу одержали гости со счётом 82:54 (16:16, 24:5, 19:16, 23:17) и вышли в полуфинал Единой лиги, победив в серии (3-0).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
54 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Чебуркин, Фирсов
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Миллер, Андерсон, Емченко

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива» Девон Акун-Пёрселл. На его счету 15 очков и четыре подбора. Четыре его одноклубника смогли набрать 10 очков или более: Морис Ндур (12), Джейлен Барфорд (11), Карвел Андерсон (11) и Патрик Миллер (10).

В составе «Пармы» лучшими снайперами оказались Айзея Риз и Дмитрий Халтурин. Оба отметились 11 очками.

Таким образом, стал известен второй участник полуфиналов Единой лиги. Вчера ЦСКА смог пройти дальше, одолев «Енисей».

Плей-офф Единой лиги. Календарь
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