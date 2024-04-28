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Дэвис повторил клубное достижение «Лейкерс», принадлежащее О'Нилу и Чемберлену

Дэвис повторил клубное достижение «Лейкерс», принадлежащее О'Нилу и Чемберлену
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Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 23 очка (64% с игры), 25 подборов и шесть результативных передач в четвёртой игре серии первого раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, он стал третьим игроком в истории франшизы, кто набирал свыше 25 очков с точностью выше 60%, 20 подборов и пяти передач в игре плей-офф.

Таким достижением в истории «Лос-Анджелеса» отмечались только Шакил О`Нил и и Уилт Чемберлен.

Благодаря выступлению Энтони «Лос-Анджелес» смог взять первую победу в противостоянии со счётом 119:108. «Наггетс» продолжают лидировать в серии (3-1). Следующая игра состоится в Денвере. Команде из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт
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