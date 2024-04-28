Дэвис повторил клубное достижение «Лейкерс», принадлежащее О'Нилу и Чемберлену

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 23 очка (64% с игры), 25 подборов и шесть результативных передач в четвёртой игре серии первого раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, он стал третьим игроком в истории франшизы, кто набирал свыше 25 очков с точностью выше 60%, 20 подборов и пяти передач в игре плей-офф.

Таким достижением в истории «Лос-Анджелеса» отмечались только Шакил О`Нил и и Уилт Чемберлен.

Благодаря выступлению Энтони «Лос-Анджелес» смог взять первую победу в противостоянии со счётом 119:108. «Наггетс» продолжают лидировать в серии (3-1). Следующая игра состоится в Денвере. Команде из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.