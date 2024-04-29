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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля
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В ночь с 28 на 29 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля

  • «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:97.
  • «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:116.
  • «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 126:113.
  • «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:122.

Самым результативными баскетболистами игрового дня стали разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, который оформил 47 очков, сделал четыре подбора и 10 передач, и защитник «Финикс Санз» Девин Букер, на счету которого 49 очков, пять подборов и шесть передач. Отметим также выступление защитника «Маверикс» Луки Дончича, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов, 10 передач.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
92 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 23, Убре - 19, Харрис - 10, Лоури - 7, Пэйн - 5, Батюм - 1, Мартин, Бамба, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд, Рид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 47, Ануноби - 16, Макбрайд - 13, Дивинченцо - 8, Хартенштайн - 8, Харт - 4, Ачиува - 1, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Богданович, Симс
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 40, Дончич - 29, Джонс - 14, Вашингтон - 10, Лайвли - 8, Гэффорд - 5, Клебер - 3, Грин - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 33, Джордж - 33, Зубац - 13, Мэнн - 11, Пауэлл - 11, Пламли - 6, Уэстбрук - 5, Коффи - 4, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 24, Нембард - 15, Топпин - 13, Несмит - 13, Сиакам - 13, Макконнелл - 8, Шиппард - 8, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Миддлтон - 25, Бисли - 20, Беверли - 9, Грин - 8, Галлинари - 6, Джексон - 6, Портис - 4, Коннотон - 4, Боучэмп - 2, Краудер - 2, Адетокунбо
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 49, Дюрант - 33, Бил - 9, Нуркич - 9, О'Нил - 6, Гордон - 6, Окоги - 4, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Таунс - 28, Макдэниелс - 18, Конли - 10, Гобер - 9, Рид - 8, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
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