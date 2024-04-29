В ночь с 28 на 29 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:97.

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:116.

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 126:113.

«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:122.

Самым результативными баскетболистами игрового дня стали разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, который оформил 47 очков, сделал четыре подбора и 10 передач, и защитник «Финикс Санз» Девин Букер, на счету которого 49 очков, пять подборов и шесть передач. Отметим также выступление защитника «Маверикс» Луки Дончича, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов, 10 передач.