«Миннесота» выиграла 4-й матч серии с «Финиксом» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА

Сегодня, 29 апреля, в Финиксе состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Финикс Санз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 122:116.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 40 очков, девять поборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде форвард Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и три передачи.

Самым результативным в составе «Финикс Санз» стал защитник Девин Букер. Он набрал 49 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Лёгкий форвард Кевин Дюрант отметился 33 очками, девятью подборами и пятью передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Миннесоты». Благодаря этой победе гости вышли в следующий раунд плей-офф НБА. «Финикс» же покинул турнир.