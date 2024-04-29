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Финикс Санз – Миннесота Тимбервулвз 116:122, как сыграли, победила Миннесота, результат матча плей-офф НБА 29 апреля

«Миннесота» выиграла 4-й матч серии с «Финиксом» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА
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Сегодня, 29 апреля, в Финиксе состоялся четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Финикс Санз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 122:116.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 49, Дюрант - 33, Бил - 9, Нуркич - 9, О'Нил - 6, Гордон - 6, Окоги - 4, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Таунс - 28, Макдэниелс - 18, Конли - 10, Гобер - 9, Рид - 8, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 40 очков, девять поборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде форвард Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и три передачи.

Самым результативным в составе «Финикс Санз» стал защитник Девин Букер. Он набрал 49 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Лёгкий форвард Кевин Дюрант отметился 33 очками, девятью подборами и пятью передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Миннесоты». Благодаря этой победе гости вышли в следующий раунд плей-офф НБА. «Финикс» же покинул турнир.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
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