Стало известно будущее Зорана Лукича в сборной России
Поделиться
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Зоран Лукич и Российская федерация баскетбола (РФБ) договорились о новом контракте на следующий олимпийский цикл. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
По информации источника, Лукич будет руководить сборной ещё четыре года.
52-летний сербский специалист возглавляет сборную России с октября 2021 года.
Комментарии
- 29 апреля 2024
-
08:18
-
07:40
-
07:33
-
04:41
-
04:38
-
01:27
-
00:44
- 28 апреля 2024
-
23:45
-
23:24
-
22:55
-
21:52
-
20:50
-
20:21
-
19:27
-
18:49
-
18:19
-
17:47
-
17:43
-
17:22
-
16:45
-
15:44
-
15:18
-
14:47
-
14:41
-
13:43
-
12:57
-
12:17
-
11:40
-
11:14
-
10:36
-
10:06
-
09:13
-
07:28
-
06:03
-
03:42