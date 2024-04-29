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Стало известно будущее Зорана Лукича в сборной России

Стало известно будущее Зорана Лукича в сборной России
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Зоран Лукич и Российская федерация баскетбола (РФБ) договорились о новом контракте на следующий олимпийский цикл. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, Лукич будет руководить сборной ещё четыре года.

52-летний сербский специалист возглавляет сборную России с октября 2021 года.

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