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Названа серьёзная травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты»

Названа серьёзная травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты»
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Главный тренер «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч мог получить серьёзную травму. Как рассказал на своей странице в социальных сетях известный инсайдер Шэмс Чарания, в команде опасаются, что у Финча разрыв коленного сухожилия.

Финч получил повреждение во время четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в Криса врезался игрок соперников Майк Конли.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 49, Дюрант - 33, Бил - 9, Нуркич - 9, О'Нил - 6, Гордон - 6, Окоги - 4, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Таунс - 28, Макдэниелс - 18, Конли - 10, Гобер - 9, Рид - 8, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным в составе «Тимбервулвз» в четвёртом матче с «Санз» стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач. У «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер. Он набрал 49 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач.

Напомним, благодаря победе в серии с «Финиксом» со счётом 4-0 «Миннесота» прошла в следующий раунд плей-офф НБА. «Финикс» же покинул турнир.

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