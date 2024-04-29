Названа серьёзная травма, которую, возможно, получил главный тренер «Миннесоты»

Главный тренер «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч мог получить серьёзную травму. Как рассказал на своей странице в социальных сетях известный инсайдер Шэмс Чарания, в команде опасаются, что у Финча разрыв коленного сухожилия.

Финч получил повреждение во время четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в Криса врезался игрок соперников Майк Конли.

Самым результативным в составе «Тимбервулвз» в четвёртом матче с «Санз» стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 40 очков, девять подборов и шесть результативных передач. У «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер. Он набрал 49 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач.

Напомним, благодаря победе в серии с «Финиксом» со счётом 4-0 «Миннесота» прошла в следующий раунд плей-офф НБА. «Финикс» же покинул турнир.