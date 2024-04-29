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Экс-баскетболистка УГМК и трёхкратная чемпионка WNBA Кэндис Паркер завершила карьеру

Экс-баскетболистка УГМК и трёхкратная чемпионка WNBA Кэндис Паркер завершила карьеру
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Бывшая баскетболистка УГМК Кэндис Паркер сообщила, что приняла решение завершить карьеру. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальных сетях.

«Я завершаю карьеру. Я пообещала, что никогда не буду обманывать игру и что оставлю её тогда, когда она будет лучше, чем когда я в неё входила. Горжусь тем, что на площадке и за её пределами я всегда оставалась верной себе», — помимо прочего, написала Паркер.

«Поздравляю с легендарной карьерой», — написал в комментариях член Зала cлавы баскетбола Чарльз Баркли.

В настоящий момент Паркер 38 лет. В УГМК она выступала с 2010 по 2015 год. Кроме того, спортсменка провела 16 сезонов в женской НБА (WNBA), где трижды становилась чемпионкой. Дважды она становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

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