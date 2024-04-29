Харден стал автором уникального статистического достижения в истории плей-офф НБА

Защитник и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 30+ очков в матчах плей-офф, когда выступал за пять разных команд. Помимо «Клипперс», с момента прихода в лигу Харден представлял такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, в недавнем матче первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» Харден набрал 33 очка, а также совершил шесть подборов и отдал семь результативных передач. Игра закончилась со счётом 116:111 в пользу «Лос-Анджелеса». Счёт в серии стал 2-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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