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Харден стал автором уникального статистического достижения в истории плей-офф НБА

Харден стал автором уникального статистического достижения в истории плей-офф НБА
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Защитник и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 30+ очков в матчах плей-офф, когда выступал за пять разных команд. Помимо «Клипперс», с момента прихода в лигу Харден представлял такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 40, Дончич - 29, Джонс - 14, Вашингтон - 10, Лайвли - 8, Гэффорд - 5, Клебер - 3, Грин - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 33, Джордж - 33, Зубац - 13, Мэнн - 11, Пауэлл - 11, Пламли - 6, Уэстбрук - 5, Коффи - 4, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун

Напомним, в недавнем матче первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» Харден набрал 33 очка, а также совершил шесть подборов и отдал семь результативных передач. Игра закончилась со счётом 116:111 в пользу «Лос-Анджелеса». Счёт в серии стал 2-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА
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