Эдвардс высказался о Дюранте после победы «Миннесоты» со счётом 4-0 в серии с «Финиксом»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением о форварде «Финикс Санз» Кевине Дюранте.

«Я смотрю все его игры с пяти лет. С нетерпением жду, когда сыграю вместе с ним этим летом. Мы поболтаем, и я напомню ему, что отправил его домой», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.

Напомним, «Миннесота» и «Финикс» встречались друг с другом в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Со счётом 4-0 победу в серии одержали «Тимбервулвз», благодаря чему прошли дальше. Нынешним летом Эдвардс и Дюрант сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция) в составе сборной США.

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Ранее об Эдвардсе мнением поделился Дюрант. Кевин признался, что игра Энтони очень впечатлила его.