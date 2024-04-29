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Гомельский оценил, каковы были бы шансы лидеров ЕЛ попасть в «Финал четырёх» Евролиги

Гомельский оценил, каковы были бы шансы лидеров ЕЛ попасть в «Финал четырёх» Евролиги
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Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу команд Единой лиги ВТБ. У Гомельского поинтересовались, насколько уровень первых четырёх клубов Единой лиги соответствует Евролиге и какова вероятно, что клубы ЕЛ могли бы претендовать на попадание в «Финал четырёх» Евролиги.

«Если мы будем рассматривать возможность попадания в «Финал четырёх» Евролиги какой-нибудь из команд первой четвёрки Единой лиги ВТБ, то ответ отрицательный. Уровень легионеров в каждой из наших команд несколько ниже, чем в «Реале», «Олимпиакосе», «Фенербахче» или «Барселоне». Но само по себе такое сравнение необъективно. Участие в сезоне Евролиги автоматически привело бы к совсем другой по качеству селекционной кампании в каждом из российских клубов», — написал Гомельский.

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