Назван игрок «Миннесоты», при опеке которого реализация Букера и Била была ниже 25%

Лидеры «Финикс Санз» Девин Букер и Брэдли Бил реализовывали броски в первом раунде плей-офф НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз» с точностью 23,1%, когда в защите против них играл лёгкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Напомним, серия между «Финиксом» и «Миннесотой» продолжалась четыре матче. Победу в каждой встрече одерживали игроки «Тимбервулвз», благодаря чему пробились в следующий раунд. В четвёртом матче серии (116:122) Букер набрал 49 очков, совершив также пять подборов и отдав шесть результативных передач. А на счету Била в четвёртой игре было девять очков, один подбор и две результативные передачи.

Стив Нэш приветствует Девина Букера перед матчем: