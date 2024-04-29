Рики Рубио раскрыл, когда примет решение о своём будущем в баскетболе

Разыгрывающий «Барселоны» Рики Рубио примет решение по поводу своей карьеры после окончания нынешнего сезона. Об этом информирует Basket News.

«Всё хорошо. Это был долгий процесс, но я приспосабливаюсь к новому мышлению, и это здорово. Приятно снова быть на площадке!» — сказал игрок

Рубио официально присоединился к «Барселоне» 6 февраля и был представлен публике 26-го числа того же месяца. Его первой игрой после возвращения в «сине-гранатовую» команду стал домашний матч Евролиги 1 марта с «Монако». Рики прошлым летом объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Отметим, что испанец уже выступал за каталонский клуб — это было в период с 2009 по 2011 год.

Рубио, покинувший НБА, провёл тренировку с «Барселоной»:

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