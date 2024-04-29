Назван статистический показатель Дончича, где он уступает лишь Джордану и Чемберлену

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич преодолел отметку в 1000 набранных очков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Для этого ему потребовалось 32 матча. Как информирует пресс-служба НБА, быстрее Луки 1000 очков в плей-офф набирали только такие легенды лиги, как Майкл Джордан и Уилт Чемберлен. Джордану для этого потребовалось 28 игр, а Чемберлену – 29. Дончич делит третье место с Элджином Бэйлором.

В настоявший момент в активе словенского игрока 1027 очков в плей-офф НБА. «Даллас» сейчас играет в первом раунде плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». После четырёх матчей счёт в серии ничейный – 2-2. Следующую игру команды проведут 5 мая в Лос-Анджелесе. Она начнётся в 5:00 мск.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: