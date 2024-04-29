Экс-игрок НБА заявил, что сборная Югославии могла бы навязать борьбу США на ОИ-24

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Горан Драгич сказал, что сборная Югославии могла бы быть наиболее конкурентоспособной в игре с представителями США на Олимпийских играх 2024.

«Моей страной раньше была Югославией. Она включала в себя пять или шесть стран, которые сейчас существуют: Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Черногория и Македония. В 1991 году началась война, и Югославия распались. Только представьте национальную сборную этого государства – Дражен Петрович, Дино Раджа, Владе Дивац. Даже сейчас, если бы существовала та страна, в сборной были бы Лука Дончич, Никола Йокич, Никола Вучевич, Богдан Богданович. Мы смогли бы соперничать со сборной США на Олимпиаде-2024», – сказал Драгич на подкасте The OGs.