«Лейкерс» покинули плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу». У Леброна — 30 очков

Сегодня, 30 апреля, в Денвере состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 108:106 и вышли в следующий этап, обыграв соперника 4-1 в серии.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и семь передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер-младший отметился 26 очками, четырьмя подборами и одной результативной передачей.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 30 очков, совершил девять подборов и отдал 11 передач. Защитник Остин Ривз отметился 19 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.