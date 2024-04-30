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«Лейкерс» покинули плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу». У Леброна — 30 очков

«Лейкерс» покинули плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу». У Леброна — 30 очков
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Сегодня, 30 апреля, в Денвере состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 108:106 и вышли в следующий этап, обыграв соперника 4-1 в серии.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
30 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Портер - 26, Йокич - 25, Джексон - 8, Гордон - 7, Колдуэлл-Поуп - 5, Уотсон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 19, Дэвис - 17, Хатимура - 15, Расселл - 14, Динвидди - 6, Принс - 4, Хэйс - 1, Вандербилт, Винсент, Кристи, Льюис, Вуд

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей. На его счету 32 очка, три подбора и семь передач. Его партнёр по команде лёгкий форвард Майкл Портер-младший отметился 26 очками, четырьмя подборами и одной результативной передачей.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 30 очков, совершил девять подборов и отдал 11 передач. Защитник Остин Ривз отметился 19 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.

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