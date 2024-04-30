Сегодня, 30 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 30 апреля

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 88:102.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 89:97.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:106.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего «Бостона» Деррика Уайта. На его счету 38 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Также стоит упомянуть форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он набрал 30 очков, совершил девять подборов и отдал 11 передач.