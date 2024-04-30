Эксперт ESPN: Леброн планирует стать свободным агентом впервые с 2018 года

Спортивный обозреватель Брайан Уиндхорст высказал своё представление о планах форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на ближайшее межсезонье.

«Я думаю, Леброн нацелен на то, чтобы воспользоваться опцией в контракте и стать свободным агентом впервые с 2018 года. Таким образом, он окажет давление на руководителей «Лейкерс». Он делает это по трём причинам. Во-первых, он хочет увидеть, что будет делать «Лос-Анджелес» в период драфта. У них есть три пика на обмен. Помните, что они не сделали особых изменений во время дедлайна. Джеймс не забыл про это. Ему нравится иметь рычаг давления на них.

Во-вторых, Бронни, скорее всего, будет участвовать в ближайшем драфте. У «Лейкерс» может быть два пика, и Леброн заинтересован в том, чтобы играть со своим сыном. В-третьих, если он станет свободным агентом, у него будет возможность получить более выгодный контракт, в котором также может быть опция «ноу-трейд», — заявил Уиндхорст в эфире шоу Get Up.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения: