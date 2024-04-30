Панов дал свой прогноз о том, кто выиграет титулы в НБА, Евролиге, Единой лиге и на ОИ

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, окажется победителем Единой лиги, Евролиги, НБА и на Олимпиаде 2024 года.

«Начнём с ВТБ: ЦСКА, Евролига — «Олимпиакос». Олимпиаду – сербы. Пусть будут сербы. «Денвер» пусть будет в НБА. Пусть выиграет Йокич. Для нас это будет приятно», — приводит слова Панова Eurohoops.

ПБК ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги, где ожидает соперника из противостояния «Зенита» и «Уралмаша». «Денвер Наггетс» прошёл во второй раунд плей-офф, «Олимпиакос» участвует в четвертьфинале Евролиги, где проводит серию с «Барселоной».

«Пари НН» не смог повторить успех прошлого сезона и не прошёл в плей-офф нынешнего розыгрыша ЕЛ.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: