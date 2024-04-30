«Маккаби» в тяжёлой концовке переиграл «Панатинаикос» и повёл в серии
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Сегодня, 30 апреля, состоялся третий матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Маккаби» Тель-Авив и «Панатинаикосом». В итоге победу одержала израильская команда со счётом 85:83.
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 83
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Майер, Томассон, Небо, Блатт, Колсон
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Митоглу, Манцукас
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