«Маккаби» в тяжёлой концовке переиграл «Панатинаикос» и повёл в серии

Сегодня, 30 апреля, состоялся третий матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Маккаби» Тель-Авив и «Панатинаикосом». В итоге победу одержала израильская команда со счётом 85:83.

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