«Кливленд» обыграл «Орландо» в пятом матче серии, у Донована Митчелла 28 очков

Сегодня, 1 мая, в Кливленде состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Меджик». Хозяева одержали победу со счётом 104:103 и повели в серии со счётом 3:2.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банчеро. На его счету 39 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Франц Вагнер отметился 14 очками, пятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 28 очков, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Разыгрывающий Дариус Гарланд отметился 23 очками, пятью подборами и пятью передачами.