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«Кливленд» обыграл «Орландо» в пятом матче серии, у Донована Митчелла 28 очков

«Кливленд» обыграл «Орландо» в пятом матче серии, у Донована Митчелла 28 очков
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Сегодня, 1 мая, в Кливленде состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Меджик». Хозяева одержали победу со счётом 104:103 и повели в серии со счётом 3:2.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 23, Страс - 16, Мобли - 14, Моррис - 12, Окоро - 8, ЛеВерт - 3, Меррилл, Томпсон, Ньянг, Джонс, Аллен
Орландо Мэджик: Банкеро - 39, Вагнер - 14, Саггс - 13, Вагнер - 8, Айзек - 7, Фульц - 7, Картер - 7, Инглс - 6, Энтони - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Битадзе

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Орландо» Паоло Банчеро. На его счету 39 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Франц Вагнер отметился 14 очками, пятью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 28 очков, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Разыгрывающий Дариус Гарланд отметился 23 очками, пятью подборами и пятью передачами.

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