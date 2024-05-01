Евролига: расписание матчей 1/4 финала 1 мая

Сегодня, 1 мая, в Евролиге запланированы два матча четвертьфинальной серии. «Фенербахче» примет «Монако», а «Баскония» сыграет с действующим победителем соревнований «Реалом».

Игроки «Фенербахче» и «Монако» выйдут на площадку в 20:45 по московскому времени. После первых двух игр счёт в их серии ничейный – 1-1.

Вторая встреча игрового дня стартует в 21:30 мск. После двух матчей мадридский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.

Напомним, серии будут продолжаться до трёх побед.

В финале прошлого года «Реал» оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78). «Финал четырёх» в 2024 году состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

«Реал» обыграл «Басконию» во втором матче 1/4 Евролиги: