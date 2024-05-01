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Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 1 мая

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 1 мая
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Сегодня, 1 мая, в Евролиге запланированы два матча четвертьфинальной серии. «Фенербахче» примет «Монако», а «Баскония» сыграет с действующим победителем соревнований «Реалом».

Евролига. Календарь
Евролига. Сетка плей-офф

Игроки «Фенербахче» и «Монако» выйдут на площадку в 20:45 по московскому времени. После первых двух игр счёт в их серии ничейный – 1-1.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
01 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторая встреча игрового дня стартует в 21:30 мск. После двух матчей мадридский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
01 мая 2024, среда. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, серии будут продолжаться до трёх побед.

В финале прошлого года «Реал» оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78). «Финал четырёх» в 2024 году состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

«Реал» обыграл «Басконию» во втором матче 1/4 Евролиги:

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