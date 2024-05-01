Названа свежая информация об Адетокунбо и Лилларде перед шестым матчем «Бакс» с «Индианой»

Лидеры «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард близки к возвращению в строй. Об этом рассказал главный тренер «Милуоки» Док Риверс. По его словам, оба баскетболиста планируют принять участие в тренировке в среду, 1 мая.

«Думаю, они очень, очень близки к возвращению», – приводит слова Риверса издание ESPN US.

Напомним, оба игрока продолжают процесс восстановление посла травм: Адетокунбо получил растяжение икроножной мышцы, а Лиллард —растяжение ахиллова сухожилия. Из-за этого они не сыграли в пятом матче первого раунда плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс», в котором «Бакс» победили со счётом 115:92.

В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу игроков «Индианы». Шестая игра состоится 3 мая в Индианаполисе и начнётся в 1:30 по московскому времени.

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