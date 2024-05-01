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Банкеро почти превзошёл достижение Леброна в плей-офф НБА для молодых игроков

Банкеро почти превзошёл достижение Леброна в плей-офф НБА для молодых игроков
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро вошёл в число молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые набирали более 30 очков в нескольких матчах плей-офф. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Сообщается, что этого достижения Банкеро добился в 21 год и 170 дней. Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс к этому результату пришёл в 21 год и 113 дней, а лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс – в 20 лет и 267 дней.

В плей-офф НБА этого сезона Паоло к настоящему моменту в среднем за матч набирает 24,8 очка, совершает 7,2 подбора и отдаёт 4,4 передачи. Дважды он набирал более 30 очков (31 и 39). «Орландо» в первом раунде встречается с «Кливленд Кавальерс». Сейчас счёт в серии 3-2 в пользу «Кливленда».

У кого больше всех очков в НБА:

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