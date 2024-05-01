«Фенербахче» с небольшим преимуществом одержал вторую победу над «Монако»
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Сегодня, 1 мая, состоялась третья игра между «Фенербахче» и «Монако» в рамках плей-офф Евролиги. Победу одержали представители Турции со счётом 89:78 (19:21, 28:19, 22:18, 20:20). Теперь счёт в серии составляет 2 -1 в пользу «Фенербахче».
Наиболее результативным игроком турецкой команды стал разыгрывающий защитник Ник Калатес. В ходе игры он набрал 13 очков, а также сделал три подбора, три передачи и один перехват. На площадке он находился 17 минут и 41 секунду.
Самым результативным игроком «Монако» стал американский лёгкий форвард Альфа Диалло. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также совершить один фол и две потери. На площадке Альфа находился 22 минуты и 59 секунд.
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
01 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 78
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
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