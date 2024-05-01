«Фенербахче» с небольшим преимуществом одержал вторую победу над «Монако»

Сегодня, 1 мая, состоялась третья игра между «Фенербахче» и «Монако» в рамках плей-офф Евролиги. Победу одержали представители Турции со счётом 89:78 (19:21, 28:19, 22:18, 20:20). Теперь счёт в серии составляет 2 -1 в пользу «Фенербахче».

Наиболее результативным игроком турецкой команды стал разыгрывающий защитник Ник Калатес. В ходе игры он набрал 13 очков, а также сделал три подбора, три передачи и один перехват. На площадке он находился 17 минут и 41 секунду.

Самым результативным игроком «Монако» стал американский лёгкий форвард Альфа Диалло. В ходе игры ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, а также совершить один фол и две потери. На площадке Альфа находился 22 минуты и 59 секунд.