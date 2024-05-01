«Реал» Мадрид в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»

Сегодня, 1 мая, состоялась третья игра между «Басконией» и «Реалом» Мадрид. Встреча завершилась поражением «Басконии» со счётом 98:102 (22:22, 34:30, 17:20, 25:30). По итогу игры «Реал» победил в плей-офф и стал первой командой, которая выходит в «Финал четырёх».

Наиболее результативным игроком «Реала» Мадрид стал французский форвард Гершон Ябуселе. В ходе игры он набрал 23 очка, сделал четыре подбора, а также одну передачу. На площадке Гершон провёл 23 минуты и 23 секунды.

Самым результативным игроком «Басконии» стал американский защитник Маркус Ховард. В ходе игры ему удалось набрать 29 очков, сделать два подбора, а также одну передачу. На площадке Маркус провёл 14 минут и 57 секунд.