«Реал» Мадрид в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»
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Сегодня, 1 мая, состоялась третья игра между «Басконией» и «Реалом» Мадрид. Встреча завершилась поражением «Басконии» со счётом 98:102 (22:22, 34:30, 17:20, 25:30). По итогу игры «Реал» победил в плей-офф и стал первой командой, которая выходит в «Финал четырёх».
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
01 мая 2024, среда. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
98 : 102
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Наиболее результативным игроком «Реала» Мадрид стал французский форвард Гершон Ябуселе. В ходе игры он набрал 23 очка, сделал четыре подбора, а также одну передачу. На площадке Гершон провёл 23 минуты и 23 секунды.
Самым результативным игроком «Басконии» стал американский защитник Маркус Ховард. В ходе игры ему удалось набрать 29 очков, сделать два подбора, а также одну передачу. На площадке Маркус провёл 14 минут и 57 секунд.
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