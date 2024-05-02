«Бостон» разгромил «Майами» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился пятый матч серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит» Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 118:84.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Деррик Уайт и Джейлен Браун, которые записали на своё счёт по 25 очков.

Лучшей результативностью в «Майами» отличился Бэм Адебайо, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик».

Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» занял восьмое место.

У кого больше всех очков в НБА