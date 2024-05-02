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«Бостон» разгромил «Майами» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

«Бостон» разгромил «Майами» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
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Завершился пятый матч серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит» Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 118:84.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самым результативным в составе «Бостона» стал Деррик Уайт и Джейлен Браун, которые записали на своё счёт по 25 очков.

Лучшей результативностью в «Майами» отличился Бэм Адебайо, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик».

Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Майами» занял восьмое место.

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У кого больше всех очков в НБА

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