Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 3 мая

Сегодня, 3 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 3 мая

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 120:98.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:115.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона. На его счету 41 очко, три подбора и 12 результативных передач.

Также стоит упомянуть центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 39 очков, совершил 13 подборов и отдал две передачи.