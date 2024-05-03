Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 3 мая
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Сегодня, 3 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 3 мая
- «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 120:98.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:115.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона. На его счету 41 очко, три подбора и 12 результативных передач.
Также стоит упомянуть центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 39 очков, совершил 13 подборов и отдал две передачи.
НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Топпин - 21, Макконнелл - 20, Сиакам - 19, Халибёртон - 17, Несмит - 15, Нембард - 14, Тёрнер - 5, Джексон - 4, Шиппард - 3, Браун - 2, Уокер, Джонсон, Макдермотт, Смит
Милуоки Бакс: Лиллард - 28, Портис - 20, Лопес - 20, Миддлтон - 14, Беверли - 6, Коннотон - 3, Бисли - 2, Ливингстон - 2, Джексон - 2, Галлинари - 1, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Краудер
НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Хилд - 20, Макси - 17, Убре - 17, Батюм - 16, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Харрис, Каунсил, Рид
Нью-Йорк Никс: Брансон - 41, Дивинченцо - 23, Ануноби - 19, Харт - 16, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 3, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
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