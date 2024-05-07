Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 7 мая
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Сегодня, 7 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 7 мая
- «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:117.
- «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 80:106.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 43 очка, шесть подборов и шесть результативных передач.
Также стоит упомянуть центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса. Он набрал 27 очков, совершил 12 подборов и отдал одну передачу.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Дивинченцо - 25, Харт - 24, Ануноби - 13, Хартенштайн - 13, Робинсон - 2, Ачиува - 1, Макбрайд, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Сиакам - 19, Макконнелл - 18, Топпин - 12, Несмит - 12, Нембард - 11, Джексон - 8, Шиппард - 8, Халибёртон - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
80 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Гордон - 20, Йокич - 16, Холидэй - 13, Портер - 9, Маррей - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер - 2, Пикетт - 2, Ннаджи - 1, Тайсон, Джордан, Уотсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Таунс - 27, Александер-Уолкер - 14, Рид - 14, Андерсон - 6, Макдэниелс - 5, Конли - 4, Майнотт - 3, Мур - 2, Моррис - 2, Гарза - 2, Маклафлин, Уоррен, Миллер
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