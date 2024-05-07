Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 7 мая

Сегодня, 7 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 7 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:117.

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 80:106.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 43 очка, шесть подборов и шесть результативных передач.

Также стоит упомянуть центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса. Он набрал 27 очков, совершил 12 подборов и отдал одну передачу.