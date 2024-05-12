«Денвер» вышел на 3-й матч с «Миннесотой» как на последний. Мэлоун сделал очень хитрый ход

Перед вторым раундом плей-офф НБА именно «Денвер Наггетс» большинство экспертов считали пусть не железным, но всё же фаворитом в серии с «Миннесотой». Первый матч, который «Тимбервулвз» забрали на чужой площадке, сразу показал, что лёгкой прогулки для Николы Йокича и компании не получится. Вторая же игра, в которой «волки» разгромили действующих чемпионов, в некоторых так и вовсе вселила уверенность, что с первым полуфиналистом Западной конференции всё ясно.

Серия переезжала в Миннесоту, которая дома проигрывает не сказать, чтобы слишком часто. Из 26 поражений в регулярке на домашней арене «Тимбервулвз» оступались лишь 11 раз. А в плей-офф перед третьей игрой с «Денвером» так вообще ни разу. До этого всухую (4-0) был обыгран «Финикс Санз» со звёздным трио в лице Брэдли Била, Кевина Дюранта и Девина Букера.

Поражение в третьем матче стало бы для «Наггетс» практически фатальным. Ещё ни разу в плей-офф НБА ни одна команда, проигрывавшая в серии 0-3, не переламывала ситуацию. Сезоном ранее к историческому достижению был близок «Бостон Селтикс». После 0-3 в финале Восточной конференции с «Майами Хит» «кельты» проявили характер и героически сравняли счёт в серии. Но против статистики не попрёшь — в решающем матче победу одержали «Хит». Понимая всё это, «Денвер» настраивался на третий матч с «Миннесотой» как на последний.

Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун, осознавая всю сложность положения его команды как никто другой, решил воспользоваться неординарным приёмом. Нет, наставник чемпионов не стал проводить дополнительное занятие по тактической подготовке. Вместо этого тренерский штаб скомпоновал видео, на котором известные люди, болельщики и эксперты, говорили, что шансы «Денвера» после двух поражений равны нулю. Посмотрев на то, что получилось, даже сам Мэлоун изначально не был уверен в правильности задумки.

И всё же решился и нарезку своим парням показал: «Мы смонтировали видео, но у меня не было уверенности в том, чтобы показывать его команде. Сначала я решил его показать Деандре Джордану. Он сразу сказал: «Чёрт возьми, да, парни должны это увидеть». Это было двухминутное видео, в котором многие говорящие головы этой страны говорили, что серия завершена, с «Денвер Наггетс» покончено и всё в таком духе. У меня было предчувствие, что кого-то из парней это может задеть за живое. Тебе говорят: «Вы не умеете играть. Они лучше вас». Если это не находит отклика в человеке, который хочет что-то выиграть, то даже не знаю, что тогда найдёт отклик. В итоге парни отреагировали правильно и показали мне, что они всё ещё верят».

В отличие от первых двух игр, «Наггетс» наконец начали действительно мощно. Победа в первой четверти с разницей «+8» сразу показала настрой подопечных Мэлоуна. «Денвер» уверенно и по-чемпионски выиграл вторую, а затем и третью 12-минутки и лишь в четвёртом игровом отрезке согласился на ничью. Особенно слова экспертов из обидной нарезки, кажется, задели одного из лидеров «Денвера» Джамала Маррея. Блиставший в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий заметно сник в первых двух встречах с «Миннесотой», набрав в них 17 и восемь очков соответственно. В третьей игре заряженный канадец рвал и метал, вколотив в конечном счёте в кольцо соперников 24 очка, к которым прибавил четыре подбора и пять результативных передач.

Забавно, но тем же самым методом пользовались игроки «Голден Стэйт Уорриорз» после чемпионства в сезоне-2014/2015. Австралийский центровой «воинов» Эндрю Богут по ходу следующего сезона как-то вспоминал, что вместе с товарищами по команде они собирали все сообщения критиков и делились ими в общем чате: «Конечно, мы видим некоторые заголовки. Что-то типа «Индиана» собирается нас обыграть» или что-то в этом роде. Мы скидываем эти сообщения в групповой чат. Мы отнюдь не убегаем от них и не пытаемся как-то спрятаться. Нам это действительно нравится. Это то, что нас мотивирует, что нас питает». Богут также добавил, что Дрэймонд Грин был тем, кто скидывал такие сообщения чаще других.

Так или иначе, интрига в серии «Денвера» и «Миннесоты» до сих пор жива. А после уверенной победы чемпионов и вовсе близка к накалу. Что придумает Мэлоун в следующий раз, станет известно уже очень скоро. Но как знать, быть может, какую-то задумку приготовит уже главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч… Ранним утром 13 мая посмотрим вместе с вами. Игры такого калибра пропускать никак нельзя. Если же увидеть матч всё-таки не получится, «Чемпионат» обо всём расскажет.