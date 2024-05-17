Гомельский назвал два «интересных» факта после разгромной победы ЦСКА в матче с «Зенитом»

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о пятом матче полуфинальной серии между «Зенитом» и ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой армейцев со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23).

«В сегодняшнем матче на большой перерыв армейцы уходили с преимуществом в 24 очка. Да, этот счёт не отражает реального соотношения сил между командами. У «Зенита», что называется в баскетболе, в первой половине не летело ничего, даже у проверенных лидеров Эртеля и Фрейзера. Потом они разбросались, но сократить разрыв в счёте не смогли.

Интересный факт: русская пятёрка «Зенита» в составе Торопова, Зубкова, Вольхина, Герасимова и Захарова концовку встречи провела гораздо качественнее, лучше и азартнее, чем стартовая. И не менее интересный факт заключается в том, что в этой серии армейцы выигрывают только нечётные матчи, впереди шестой матч серии — результат увидим!» — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент счёт в серии между командами 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт 19 мая в Москве. Старт запланирован на 16:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.