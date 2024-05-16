Жаркие полуфиналы Единой лиги! «Зенит» сразится с ЦСКА, а УНИКС — с «Локомотивом». LIVE

Сегодня, 16 мая, будет сыграно два матча в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — ЦСКА и УНИКС — «Локомотив-Кубань», которые начнутся в 19:30 мск.

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