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Зенит — ЦСКА, УНИКС — Локомотив, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 16 мая 2024: обзор матча, где смотреть

Жаркие полуфиналы Единой лиги! «Зенит» сразится с ЦСКА, а УНИКС — с «Локомотивом». LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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«Зенит» — ЦСКА, УНИКС — «Локомотив-Кубань». LIVE!
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Везде ничейный счёт — 2-2.

Сегодня, 16 мая, будет сыграно два матча в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — ЦСКА и УНИКС — «Локомотив-Кубань», которые начнутся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. Начало всех полуфинальных матчей назначено на 19:30 мск. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.

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